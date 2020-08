Independents de Sils acusen el govern de «no alertar» sobre la contaminació de l'aigua

Independents de Sils ha acusat l'equip de govern (JxCat, F+S-AM i TSS) de «no alertar» la població que l'aigua «tornava a presentar contaminació per metolaclor», motiu pel qual ha demanat la seva dimissió.

Segons exposa el grup de l'oposició en un comunicat fet públic ahir, van «sospitar» d'aquesta situació en el ple del passat mes de juny en el qual es portava a votació una modificació pressupostària per adquirir filtres de carbó de manera urgent. Segons la formació independent, en consultar el redactat del decret van veure que es tractava d'una situació «d'emergència sanitària provocada per un increment de metolaclor a l'aigua potable subministrada per mitjà de la xarxa municipal».

Per aquest motiu, i davant la «sospita» que l'aigua subministrada no estés en «òptimes condicions», IdSils va demanar explicacions a l'equip de govern, el qual -asseguren- va admetre que els paràmetres d'aquest plaguicida estaven «lleugerament alterats» a causa del temporal Gloria però que no eren «suficientment greus» com per informar a la població.

Per tot plegat, el grup de l'oposició va sol·licitar les analítiques i afirmen que des del 21 de febrer els resultats eren superiors a 0,1 µg/l que és el màxim permès segons el Real Decret 140/2003 perquè l'aigua pugui ser considerada apta per a consum humà. «No es pot entendre que sobrepassat el paràmetre permès no s'hagués comunicat amb immediatesa a la ciutadania el nou episodi de contaminació i esperar fins al juny per adquirir per urgència els filtres necessaris», critica la formació en el document en el qual recorda que el novembre del 2018, quan IdSils governava amb ICV i ERC, es va produir un increment de metolaclor de 0,196 µg/l i l'aigua va ser declarada no apta pel consum humà fins que es van instal·lar filtres de carbó actiu per solucionar el problema.

El metolaclor és un plaguicida utilitzat principalment en els conreus extensius de blat de moro.



Resposta de l'equip de govern

Per la seva part, l'alcalde, Eduard Colomé, va explicar a Diari de Girona que arran del pas del Gloria a finals de gener, el filtre de carbó actiu va quedar afectat, motiu pel qual van aplicar diversos tractaments sense èxit. «Des del moment que es va detectar que se superava el valor de metolaclor permès, les analítiques es van enviar automàticament a Salut», va explicar Colomé, qui va subratllar que aquest departament de la Generalitat «no va declarar l'aigua no apta i no ens va instar a restringir-ne el consum». «Ens van demanar que corregíssim aquest problema i el que hem fet ha estat substituir tots els filtres de carbó», afegeix el batlle de Sils, qui puntualitza que des del juny els valors de l'aigua ja són «correctes». L'actuació ha costat uns 29.000 euros que ha assumit el consistori, tot i que demanarà ajudes a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), tenint en compte que l'afectació va ser provocada pel Gloria.

En aquest sentit, Colomé aclareix que tot i que el màxim permès segons la normativa estatal és d'1 µg/l, quan els valors oscil·len entre 0,1 i 0,2 µg/l, la Generalitat analitza el cas i «no sempre es declara no apta».

Sobre la restricció del consum d'aigua del 2018, l'alcalde indica que en les primeres analítiques realitzades a l'octubre d'aquell any, els valors eren de 0,382 µg/l, motiu pel qual Salut la va declarar «No apta», tot i que després els índexs de metolaclor anessin baixant. «No entenen que els antecedents entre un cas i un altre són molt diferents», lamenta el batlle amb relació a la critica de l'oposició.