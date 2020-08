Arbúcies cancel·la el festival familiar Cassònia a causa de la COVID-19

L'Ajuntament d'Arbúcies ha decidit cancel·lar el festival familiar Cassònia que, enguany, s'havia de celebrar el 19 de setembre, a causa de la crisi sanitària generada per la covid-19. Segons va informar el consistori, la decisió es deu sobretot, a les mesures de seguretat establertes pels espectacles a l'aire lliure que inclouen mantenir el públic assentat i mantenint la distància de seguretat d'1,5 metres. «Entenem que és molt difícil per al públic infantil estar assegut en una cadira durant tota l'estona que dura un espectacle», va explicar ahir el regidor de Cultura, Manel Serras, qui va afegir que el festival està pensat perquè la mainada «pugui córrer, jugar, cantar i ballar» amb les diferents activitats culturals proposades. «Amb les mesures sanitàries actuals, no veiem que el Cassònia d'enguany es pugui desenvolupar tal com el tenim concebut», assenyala Serras.

Finalment, l'Ajuntament assegura que no ha estat una decisió «gens fàcil» però que el 2021 el festival tornarà «amb més força i amb més ganes que mai de fer una gran jornada familiar a Can Cassó».