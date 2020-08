Detinguts a Lloret cinc membres d'un clan comprant amb unes targetes acabades de robar

La Policia Local de Lloret de Mar ha detingut cinc membres d'un clan familiar assentat a la comarca de la Selva. Els agents els van arrestar poc després que rebentessin un vehicle aparcat a prop de la platja i fessin servir les targetes de crèdit de la víctima per comprar en botigues de la població costanera.

Els presumptes autors dels fets són tres homes i dues dones de nacionalitat romanesa. Se'ls acusa d'un delicte robatori a interior de vehicle. Els delinqüents van arribar a sostreure uns 120 euros . Per poder realitzar més compres i passar desparcebuts -o això creien- van realitzar els pagaments de màxim 20 euros. Ja que en aquests no cal posar el número PIN. Van robar sobretot en botigues de roba.

La detenció de la Policia Local va ser gairebé immediata ja que van poder fer un «seguiment» de les botigues per on es movien els malfactors. Això gràcies als missatges que anava rebent la víctima al seu telèfon mòbil.

Els fets es van desencadenar l'1 d'agost quan la Policia Local va rebre l'alerta que hi havia un vehicle amb el vidre rebentat en un aparcament proper a la platja. En arribar-hi, la patrulla va trobar-se amb el propietari del vehicle que va comprovar que li havien pres una bossa on hi tenia la cartera. En canvi, s'havia emportat el seu mòbil a la platja. Mentre els agents estaven mirant com s'havia produït el robatori, la víctima va començar a veure missatges del banc. Que li indicaven que algú estava fent compres amb les seves targetes de crèdit.

Aran d'això, els policies van comunicar a un altra vehicle patrulla que anés a una de les botigues i així successivament, menre la víctima rebia missatges i els policies feien un seguiment a la resta de comerços on es feien les compres. -en fan arribar a fer sis. Gràcies a aquest seguiment i també a imatges de videovigilàncies dels establiments, els agents van poder identificar els presumptes autors.

Finalment, els agents van enxampar els lladres en dos vehicles i els van arrestar. Pertanyen a un clam familiar romanès -Halilovic/Dukanovic- instal·lat a la comarca de la Selva i que es dedica a diversa tipologia de fets delictius i és molt conegut per la policia. i que no havia deixat al cotxe quan havia anat a la platja. Gràcies als missatges que rebia del banc, els policies van poder Amb això se'ls va identificar i els van arrestar quan anaven en dos vehicles.

