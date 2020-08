Dos brots de coronavirus afecten 28 persones de dues famílies d'Anglès

Dues trobades familiars han provocat dos brots de coronavirus a Anglès (Selva) que han afectat un total de 28 persones les darrers setmanes, segons han informat fonts de Salut a L'ACN. En concret, una d'elles té 23 infectats mentre que a l'altra n'hi ha cinc. Els membres de la primera família ja han passat la PCR posterior als catorze dies i tots han donat negatiu, per tant, no tenen la malaltia. De totes maneres, el protocol obliga a passar dos períodes d'incubació, o el que és el mateix, 28 dies. Els primers positius es van començar a detectar la segona quinzena de juliol, fet que explica els negatius actuals dels afectats. En relació a l'altra, dos dels cinc contagiats tenen símptomes lleus, mentre que tres són asimptomàtics.

A partir del moment en què es van detectar els primers casos, la segona quinzena de juliol, Salut ha anat fent proves PCR als contactes més estrets, per trobar tots els infectats. Segons explica Ràdio Girona, l'Ajuntament ja ha pres mesures per evitar riscos i ha tancat el centre de dia. Des del consistori asseguren que l'evolució està sent positiva en en el control dels casos i esperen que es puguin controlar els casos actuals.