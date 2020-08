La Creu Roja recordarà als joves de Lloret la importància de dur mascareta

La Creu Roja iniciarà aquesta setmana una campanya per conscienciar als joves de Lloret de Mar sobre la importància de l'ús de la mascareta. La campanya s'està portant a terme arreu del territori, i té com a lema «Evita ser #COVIDSpoiler».

Avui, dotze informadors, que són joves voluntaris del mateix municipi, recorreran els carrers de Lloret per recordar les recomanacions i les mesures més efectives amb l'objectiu d'evitar la propagació del coronavirus.

El creixement de contagis en les últimes setmanes a Catalunya i Espanya han dut a promoure aquesta nova campanya, que té per finalitat conscienciar a la població més jove.



Conscienciant sobre les mesures

Tal com explicava Norma Rivas, coordinadora de la Creu Roja a Lloret, Blanes i Tossa, a Nova Ràdio Lloret, el que busquen és «incidir en els joves, sobretot quan fan reunions al carrer i relaxen les mesures de prevenció».

Es posarà de relleu, sobretot, la importància de seguir les mesures de seguretat en les reunions amb amics i familiars, així com altres actes. Els punts més destacats en què des de la campanya es vol incidir és en la importància de dur la mascareta posada, tapant el nas i la boca, netejar-se les mans de forma habitual i mantenir la distància física en les trobades amb altres persones.

La campanya de la Creu Roja prové d'un encàrrec fet per la Generalitat, i ja ha passat per diversos municipis de Catalunya. En total, la Creu Roja ha activat un miler de persones, entre voluntàries i treballadors joves, per dur-la a terme. L'acció s'ha activat prioritàriament als municipis costaners on hi ha més afluència de grups d'adolescents i joves, amb una major densitat de població i on es concentren espais de més risc vinculats a l'oci nocturn.