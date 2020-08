El trencament d'una canonada obliga a tancar un tram de platja a Blanes

El trencament d'una canonada que transportava aigua i sediments va obligar ahir a tancar un tram de l'extrem sud de la platja de Blanes Centre. Segons va apuntar l'Ajuntament a través d'un comunicat, l'avaria de la canonada es va produir pels volts de les tres de la tarda i va propiciar la filtració d'aigua barrejada amb sediments cap a la riera que desemboca a la platja.

Des de l'Ajuntament van destacar que no hi ha perill de manca de salubritat a l'aigua del mar de la zona afectada, però des de Protecció Civil van optar per hissar la bandera vermella i tancar el tram de platja sud en considerar que no era recomanable banyar-s'hi, ja que l'aigua tenia el mateix aspecte que «quan hi ha una tempesta de pluja de gran intensitat».

Finalment, des de l'Ajuntament van apuntar que «en funció del cabal i de l'onatge esperem que els sediments s'hagin pogut diluir abans de la mitjanit».