Elaboren un projecte per recuperar la font de la Mina Melitrons de Lloret

L'Associació de Veïnes i Veïns de Lloret de Dalt ha entregat a l'Ajuntament un projecte per museïtzar l'espai forestal de la Font de la Mina Melitrons. Segons va avançar Nova Ràdio Lloret, la proposta que han presentat té per objectiu dignificar els espais verds de la zona i situar-hi un lloc de repòs, amb la recuperació de l'antiga font natural d'aigua.

Segons l'associació, una de les principals intencions d'aquesta iniciativa consisteix a posar en valor el patrimoni arquitectònic de la zona, que data almenys de la dècada de 1930, i fer-lo visitable, ja que és un dels últims vestigis del Lloret agrícola del segle XX. Amb aquesta actuació i després de consultar l'Arxiu Municipal de Lloret i amb la col·laboració dels Amics de l'Arxiu, volen retornar l'espai a l'aspecte original, amb criteris de sostenibilitat i biodiversitat. D'aquesta manera, es convertiria en una zona d'ús públic i d'interès turístic, cultural i didàctic. El president de l'associació veïnal, Lluís Cruz, va declarar a l'emissora municipal que «aquí hi ha història».



Recuperar la font d'aigua

Segons l'associació de veïns, un dels aspectes clau de l'actuació és recuperar l'antiga font natural d'aigua. Expliquen que va estar activa fins a principis de la dècada dels 90, quan l'Ajuntament la va clausurar perquè l'aigua no era potable. Trenta anys després, ha tornat a brollar a causa de la borrasca Gloria, del passat mes de gener. L'associació va requerir a Aqualia que fes una anàlisi per determinar l'estat de l'aigua i, segons els resultats de l'entitat, no hi han detectat presència de clor ni de nitrats i, per tant, segueixen amb l'objectiu de recuperar la font i convertir-la en un atractiu popular per tal que la gent del municipi la pugui visitar i en pugui conèixer la història.