Lloret anuncia la incorporació de vuit efectius al cos de Policia Local

L'Ajuntament de Lloret ha anunciat la incorporació de vuit agents a la plantilla del cos de policia, que en total disposa de 103 agents. L'alcalde, Jaume Dulsat, i el regidor de Seguretat, Serveis Jurídics i Coordinació del Govern, Jordi Sais, van donar la benvinguda als agents dijous en una trobada celebrada a l'Ajuntament. Segons Dulsat, «la seguretat ciutadana, i en especial aquesta aposta per una policia de proximitat, és una prioritat».

D'altra banda, Sais va valorar positivament la incorporació dels agents que permetran «rejovenir la plantilla». En declaracions a aquest diari, el regidor va detallar que tot i que el cos disposa de més d'un centenar d'efectius –la plantilla de policia més nombrosa de la província per darrere de la ciutat de Girona– no tots ells estan operatius: «No disposem dels 103 agents perquè, com a totes les empreses, tenim baixes de llarga durada, alguns d'ells per malalties. De manera que d'agents efectius en tenim uns noranta».

Interpel·lat per si amb les noves incorporacions la plantilla queda reforçada, el regidor va respondre que «sempre s'ha arribat a tot arreu però amb la incorporació d'aquests agents es permet reforçar encara més alguns espais, especialment a l'estiu, que, a excepció d'aquest any marcat per la covid-19, hi ha molta més activitat».