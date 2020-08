Encasten un camió-grua contra una entitat bancària de Riells i s'emporten el caixer

Els Mossos d'Esquadra busquen un grup de lladres que s'ha emportat un caixer d'una entitat bancària de Riells i Viabrea.

Els delinqüents han encastat un camió-grua contra l'entitat bancària i han arrencat, literalment, el caixer automàtic.

El robatori ha tingut lloc durant la matinada i no és el primer cop que es dóna a la demarcació. Se n'han produït de semblants a Vilablareix o Riudellots de la Selva. També hi ha hagut intents que no han fructificat.

Un testimoni ha alertat els Mossos pels volts d'un quart de sis de la matinada que hi havia greus destrosses a l'entitat bancària de La Caixa de Riells i Viabrea, situada al carrer Morou.

La Unitat Territorial d'Investigació dels Mossos té oberta una investigació i ja fa mesos que va al darrere d'un possible grup criminal, que seria el responsable d'aquests robatoris, que semblen de pel·lícula.