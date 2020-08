Acord entre les parts per retallar les obres del camí de la costa del Montseny

La Plataforma per la Salvaguarda del Montseny i l'Ajuntament de Fogars de Montclús –municipi de la província veïna i limítrof amb Viladrau i Riells, al bell mig del Parc Natural del Montseny– han arribat a un acord per reduir les obres que la corporació estava realitzant al camí del Montseny i que els ecologistes havien denunciat. La setmana passada, el Jutjat del Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona va decretar l'aturada cautelar de les obres després que la plataforma denunciés que els treballs per unir Can Riera de Ciuret i la costa del Montseny eren «injustificats» i «posen en risc» el tritó del Montseny, una espècie protegida.

Els activistes apuntaven que la densitat de trànsit mínima que suporta la pista actual i el fet que transita per damunt de rieres que han de ser d'especial protecció «ens ha fet considerar que no existeix una justificació d'utilitat pública per dur a terme aquesta obra, mentre que la seva construcció implicaria greus impactes ambientals en un dels sectors més ben conservats del massís del Montseny». Ara, la plataforma ha arribat a un acord amb l'Ajuntament per tal de reduir el volum de les obres, que s'han de realitzar en un tram pel mal estat de la via.

En un comunicat, els ecologistes destaquen que s'ha arribat a un acord «consistent en el fet que l'Ajuntament executés les obres de l'esmentada fase II per tal de garantir la seguretat vial en aquest tram i, d'altra banda, es comprometés a no continuar la pavimentació de la resta del camí, mantenint el seu caràcter de pista de muntanya». Des de la Plataforma apunten que d'aquesta manera s'intervé únicament sobre un