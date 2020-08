Un grup de veïns de Viladrau protesta pels sorolls d'una fàbrica del poble

Un grup de veïns de Viladrau ha creat una plataforma per protestar contra els sorolls de l'empresa Liquats Vegetals SL. El portaveu de l'agrupació, Joan Fàbrega, apunta que d'ençà que l'empresa va ampliar les seves instal·lacions els problemes pels forts sorolls no s'han aturat: «Fa uns cinc anys que denunciem que fan sorolls amb les màquines a fons les vint-i-quatre hores del dia. Nosaltres vivim per sobre la fàbrica i és una molèstia incessant i que persisteix tot l'any». Fàbrega explica que tot i que les darreres medicions fetes no superen el llindar de la il·legalitat, des de l'empresa «són conscients que fan soroll»: «Nosaltres volem una solució real... Sempre que hem parlat amb ells tot han sigut bones paraules i bona voluntat però el fet és que tenen unes màquines a l'aire lliure i això és el que és tan molest. Que inverteixin a posar-hi sostre o les tapin, no crec que per una empresa de les seves dimensions sigui una actuació gaire difícil d'aconseguir», puntualitza Fàbrega.

Aquest veí ha aconseguit agrupar una trentena de persones que en major o menor mesura es veuen afectades per aquests sorolls: «L'estudi que van fer, si bé no demostra que el soroll sigui il·legal, sí que demostra que és constant i a la zona de la Font dels Castanyers ens arriba a tots els veïns, després els que estan a l'altre costat de la fàbrica potser no ho noten tant. En qualsevol cas, si a nosaltres ens molesta, imagina't als ocells i tota la fauna».



La resposta de l'empresa

Des de l'empresa defensen que «en tot moment» han tingut voluntat de resoldre la problemàtica, tot i que destaquen que compleixen els decibels marcats per la normativa. En aquest sentit, fonts consultades indiquen que s'han pres un seguit de «mesures correctores» que reconeixen que «no han funcionat» i ara estan estudiant «fer un silenciador gegant» per rebaixar els sorolls, que s'originen en la zona dels ventiladors. Una inversió que representarà «un milió d'euros» aproximadament i que encara no s'ha posat en marxa. Des de Liquats Vegetals insisteixen que «mantenim la voluntat de dialogar i sempre ho hem fet amb els veïns i l'administració però estem parlant Finalment, l'alcaldessa del municipi, Noemi Bastias, apunta que des de l'Ajuntament «som coneixedors de la problemàtica i hi estem treballant». La batlle reconeix que «durant l'estiu, amb les finestres obertes i quan es fa més vida a fora, el soroll se sent més i genera més molèsties entre els veïns».