Riudarenes Un cotxe bolca i acaba mig penjat a la tanca de la GI-555

Sense ferits però espectacular. Així és com va ser un accident de trànsit que es va produir a la popularment coneguda com a «Segona» carretera de la Vergonya de les comarques gironines. Un cotxe es va accidentar a l'altura del quilòmetre 8,7 de la GI-555 a Riudarenes. Un Seat Ibiza va protagonitzar una sortida de via. El vehicle va quedar bolcat i mig penjat de la tanca de la via. El conductor va tenir molta sort, ja que no va resultar ferit. Els serveis d'emergència van desplaçar-se al lloc (una patrulla de Mossos i una dotació de Bombers) però la feina va ser més de la grua, ja que va haver de treure el vehicle. Els Mossos de Trànsit sospiten que l'accident es va produir per una errada del conductor, un jove de 20 anys.