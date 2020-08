Unió de Pagesos considera «innecessària» la variant de Sils

El sindicat Unió de Pagesos apunta que la construcció de la variant de la C-63 entre Sils i Riudarenes és una obra «innecessària». Des de l'agrupació defensen a través d'un comunicat que l'obra «malmetria més espai agrari en una zona que ja està travessada d'infraestructures, i tampoc evitaria la circulació a l'interior d'aquestes dues poblacions». D'altra banda, el sindicat insisteix que «cal tenir en compte que el trànsit interior és bàsicament local, d'accés als polígons o a l'estació de tren, i, per tant, no es reduirà com preveu el projecte». Pel que fa al trànsit pesat, insisteixen que «els ajuntaments tenen altres possibilitats més econòmiques de limitar-lo». El sindicat va expressar aquestes qüestions en una