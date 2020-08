Tossa es prepara per acollir el concurs de pintura ràpida

Tossa de Mar acull aquest diumenge la trenta-sisena edició del concurs de pintura ràpida. Les inscripcions per participar en el concurs es formalitzaran a l'edifici la Nau des de les vuit del matí fins a les 13.00 hores. Les inscripcions es faran en grups de tres concursants per mantenir la distància de seguretat. Cada artista haurà de portar el seu propi bolígraf per formalitzar la inscripció. Un cop realitzada, l'artista haurà de presentar l'obra de 15 a 20 h a l'Edifici La Nau. El jurat es reunirà el dilluns dia 31 d'agost per qualificar les obres. No es durà a terme l'acte d'entrega de premis. El veredicte es publicarà el dimarts 1 de setembre a la web de l'Ajuntament de Tossa. Enguany es destinen prop de 8.000 euros en premis en les diverses categories i els treballs s'exposaran el 13 de setembre.