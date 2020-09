Intoxicades quatre persones per monòxid de carboni a Riudarenes

Quatre persones van resultar intoxicades ahir per monòxid de carboni a Riudarenes. Els fets van succeir quan faltaven uns 20 minuts per la una de la matinada en una casa situada al carrer de l'Álamo, número 30.

Els inquilins de l'habitatge, entre ells una dona embarassada, no es trobaven bé i són els qui van alertar el telèfon d'emergències. El SEM va comprovar que patien una intoxicació per algun tipus de gas, concretament monòxid de carboni. Els Bombers es van desplaçar fins a l'habitatge afectat amb una dotació i després de fer les comprovacions pertinents, van certificar el tipus d'intoxicació de la qual es tractava i que estava causada per la mala combustió d'un escalfador d'aigua de gas. Arran dels fets, el SEM va evacuar amb ambulàncies a dues persones a l'hospital de Palamós -on hi ha la cambra hiperbàrica- i dues més, a l'hospital Santa Caterina de Salt.