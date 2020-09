Vilobí multarà amb fins a 3.000 euros qui begui alcohol a la via pública

L'Ajuntament de Vilobí d'Onyar multarà, amb fins a 3.000 euros, aquelles persones que beguin o venguin begudes alcohòliques a la via pública del poble. Així ho va confirmar ahir el consistori, després d'emetre un ban municipal -coincidint amb l'inici de la Festa Major- per recordar als ciutadans de la localitat selvatana les prohibicions existents amb relació al consum d'alcohol.

En el document, l'Ajuntament justifica la publicació del ban, assegurant que durant la Festa Major el consum de begudes alcohòliques i l'embrutiment de la via pública «s'incrementa notòriament provocant molèsties als veïns i problemes de neteja i insalubritat». Per això, en el ban es fa un esment «especial» a la prohibició de les concentracions destinades a beure alcohol al carrer, conegudes popularment com a botelló. També es remarca que no es pot entrar alcohol ni aliments en els actes festius.

En el text, també s'incideix en la importància de complir l'horari estipulat arran de la crisi sanitària causada per la covid-19 i que implica, entre d'altres, que els bars i restaurants poden tenir obert fins a la una de la matinada.

Per tot plegat, l'Ajuntament adverteix que en cas que s'incompleixi alguna d'aquestes normes, serà considerat una infracció lleu i que es podrà sancionar amb multes de fins a 3.000 euros.

Vilobí d'Onyar és un dels pocs municipis de la comarca que va decidir celebrar la Festa Major tot i les restriccions imposades per evitar la propagació de la covid-19. Una decisió que, segons va argumentar l'equip de govern, la van prendre perquè consideren que des de les institucions públiques no s'ha «de donar l'esquena» a la cultura, que és «un dels sectors més castigats per la pandèmia». En aquest sentit, des del consistori van assegurar que se seguiran «escrupolosament» les recomanacions de seguretat de les autoritats sanitàries. La Festa Major, que acabarà el dia 13, va arrencar ahir amb el pregó a càrrec de Moto Club Vilobí d'Onyar.