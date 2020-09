Un incendi crema una casa a Anglès sense provocar ferits

Un habitatge situat a la plaça Santa Magdalena d'Anglès va patir ahir un incendi que no va produir ferits. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís del foc pocs minuts després de dos quarts de tres de la tarda i van activar sis dotacions per fer front a les flames que sortien d'una casa de dues plantes situada al barri antic, just al costat del local de Càritas.

En el moment que es va declarar l'incendi no hi havia ningú a l'habitatge, i no es va haver de desallotjar els veïns. Fins al lloc també s'hi va traslladar la policia local que va tallar el carrer Avall i el carrer Comerç facilitar la feina als Bombers i per prevenció.

Les tasques d'extinció van durar més d'una hora, i el cos d'emergències va donar l'incendi per apagat a les quatre de la tarda. Segons l'Ajuntament, l'edifici no va patir danys estructurals.