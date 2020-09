La Policia Local de Blanes denuncia una sala de ball on 45 persones feien classes de salsa

La Policia Local de Blanes ha denunciat una sala de ball on 45 persones hi feien classes de salsa i bachata. Els fets van tenir lloc aquest diumenge al vespre. Els agents van saber que la sala havia previst fer classes, tot i no estar permeses arran de les restriccions per la covid-19.

Una patrulla va anar fins al local i, des de fora, ja va veure com a dins hi havia llum, en sortia música i s'escoltava com algú amb micròfon donava instruccions. Els agents van haver d'insistir molt perquè els obrissin. A dins van trobar-se 45 persones ballant amb mascareta. La Policia ha aixecat una acta-denúncia al local. A més, han denunciat un restaurant per no respectar les distàncies de seguretat ni la prohibició de tenir taules amb més de sis persones.

Portes d'accés tancades

Dies abans, la Policia Local va saber que a aquesta hora el local tenia intenció de fer classes de ball, tot i que les restriccions per evitar la propagació del coronavirus prohibeixen activitats d'aquest tipus. Per comprovar que la sala de ball no incomplís les restriccions, dos agents van desplaçar-se fins al local el mateix diumenge. Quan hi van arribar, les portes d'accés estaven tancades, però es veia llum a l'interior i des de fora se sentia música salsa.

A dins, la Policia Local va trobar unes 45 persones ballant. Algunes ho feien en parella i d'altres, individualment, mentre seguien les instruccions que els donava un discjòquei des de la distancia.

«Si bé tothom portava la preceptiva mascareta posada, s'estava fent una activitat no permesa, tal com es recullen a les prohibicions dictades per les autoritats sanitàries a Catalunya per fer front al coronavirus», subratlla l'Ajuntament de Blanes. Per això, la Policia va aixecar una acta-denúncia al local.

Un restaurant, denunciat

Durant tot el cap de setmana, les patrulles de la Policia Local també van informar bars i restaurants del municipi sobre la resolució que prohibeix les reunions de més de sis persones. Tot i que la majoria d'establiments ja n'estaven al cas, la Policia Local es va trobar amb un incompliment flagrant el mateix diumenge a la tarda-vespre. Els agents van actuar en restaurant després de rebre un avís que no s'estaven respectant les distàncies de seguretat, a més d'haver-hi molta gent al seu interior. La patrulla va comprovar-ho, i va aixecar una acta-denúncia a la propietat del local.