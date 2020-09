El centre Cova de Sal ofereix teràpies gratuïtes d'haloteràpia a tots els professors

Cova de Sal és un centre especialitzat en teràpies naturals d'haloteràpia cent per cent naturals i lliures de medicaments que consisteix a respirar micropartícules de sal per obtenir propietats antiinflamatòries, antisèptiques i antibacterianes. Com a mostra de suport o solidaritat a tot el professorat el centre ofereix tractaments gratuïts. Jordi Coca, propietari de Cova de Sal, ha explicat que estan plenament conscienciats amb la difícil tasca que té actualment el professorat. «Ha començat el fred i el curs i segur que tots els nens i nenes es contagiaran de virus i refredats comuns. S'hauran de fer proves per distingir molt bé entre la covid-19 o un refredat. Hem de pensar molt bé en els infants però també en els professors, perquè ells estan en primera línia i exposats a tots els virus i són un pilar molt important de la societat». Per beneficiar-se dels tractaments gratuïts cal acreditar la condició de professor i concertar una cita al telèfon: 690 080869 o info@covadesal.com. Cova de Sal està situat al carrer Sant Miquel, 15 de Girona.