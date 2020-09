El Consell Comarcal aprova la moció per endurir la legislació contra l'ocupació

El ple del Consell Comarcal va aprovar ahir una moció per reclamar un enduriment de la legislació per frenar les ocupacions a la comarca. La proposta, exposada en el ple pel mateix president de l'òrgan, Salvador Balliu (JxCat), va insistir en la necessitat d'endurir les penes per frenar les ocupacions: «La llei no té càstig. Això fa que els sigui atractiu venir i ocupar residències i punxen la llum, l'aigua, tenen plantacions de marihuana i gossos perillosos...».

La proposta, però, va xocar lleugerament amb la formació de la CUP, que va insistir en la necessitat de diferenciar «les ocupacions socials i les criminals», punt on els cupaires van demanar afegir una esmena que va causar malestar entre la formació neoconvergent, que va insistir que «tothom vol posar-hi la coma, però hem d'estar tots units per fer més força». Finalment, la proposta es va aprovar. D'altra banda, el president del Consell va avançar que han demanat una trobada amb el govern central amb l'objectiu d'exposar les particularitats de la comarca pel que fa a l'ocupació.