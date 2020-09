Lloret de Mar aixeca les restriccions de trànsit al passeig marítim

L'Ajuntament de Lloret de Mar aixeca les restriccions de trànsit que ha aplicat des del desconfinament al passeig marítim de set de la tarda a onze de la nit. La mesura es va iniciar el mes de maig per garantir més espai de passeig entre les persones que hi passejaven o corrien per aquesta via. Posteriorment es va mantenir durant l'estiu, època de màxima afluència turística per evitar aglomeracions en el passeig. Ara, el regidor de Mobilitat del municipi, Cristian Fernández, creu que "ja no és necessari" i per això revoquen la mesura. De tota manera, Fernández ha avançat que el govern local "està valorant diverses opcions" sobre la mobilitat al passeig.

Per això es preveu que "en breu" s'obri un procés de participació ciutadana en què es donaran a conèixer les alternatives que contempla l'equip de govern municipal i es consensuïn els usos.