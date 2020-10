L'oposició de Maçanet critica el projecte municipal per gestionar l'aigua

El partit Acord per Maçanet de la Selva demana a l'Ajuntament que aturi el projecte d'abastament domiciliari d'aigua potable que s'ha posat en marxa per substituir la gestió de les actuals empreses. En un comunicat, el regidor d'aquesta formació, Josep Maria Ciurana –alcalde del municipi entre 2017 i 2919–, exposa que el projecte «representa una temeritat per als interessos del conjunt de la ciutadania de Maçanet».

Segons Ciurana, l'administració local «no disposa de mitjans econòmics, humans o tècnics per gestionar directament l'aigua». L'edil afegeix que hi ha «un desconeixement de l'estat de les instal·lacions de Residencial Park» i que «manca un estudi econòmic seriós i professional dels costos dels serveis». La formació de Ciurana apunta que hi ha una «manca de garanties jurídiques». Per tot plegat, Ciurana demana a l'Ajuntament que «desisteixi» d'unificar les xarxes d'aigua i del projecte per gestionar-les municipalment. El regidor insisteix que cal expropiar la xarxa d'aigua de Residencial Park i que es faci un nou concurs per a la seva gestió «que sigui públic i transparent».



El viacrucis de l'aigua

La gestió de l'aigua a Maçanet de la Selva és un viacrucis des de fa anys. Actualment la gestió va a càrrec de dues empreses: Sorea i Rec Madral. A principis d'estiu, però, l'equip de govern de l'Ajuntament –format per Som Maçanet, ERC i el PSC– va fer les primeres passes per crear una empresa pública amb la finalitat d'encarregar-se'n de la gestió del servei d'aigua.

De fet, Sorea presta el servei al nucli urbà i als barris del Molí, Bellavista, Mas Altaba i Montbarbat. Ho fa amb pròrrogues d'una concessió caducada fa 9 anys. L'intent de fer un nou concurs no va tirar endavant el 2014 per la impugnació de quatre empreses.