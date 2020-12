Identifiquen quatre dels mossos investigats per tràfic de drogues a Santa Coloma

Les dues rodes de reconeixement assenyalades per ahir a la comissaria de Santa Coloma de Farners pel jutge per identificar quatre dels cinc mossos d´esquadra acusats de tràfic de drogues van donar un resultat positiu. En la primera de les rodes assenyalades, el traficant que va destapar el cas de presumpta corrupció policial ha reconegut els dos agents, de qui va dir que eren els que estaven amb el caporal quan van començar a fer «tractes», fa anys.

En la seva declaració, el traficant havia assenyalat el cap com el seu interlocutor i els altres dos agents, que va identificar ahir, tot i que, fins ara, aquesta és l´única prova que els incrimina. El delator va explicar que el deixaven traficar a canvi de donar-los 600 o 1.000 euros cada 15 dies, que s´encarregava de comptar un dels agents, i de delatar altres venedors, encara que segons ell va acabar donant-los fins al 50% dels seus guanys. El traficant va declarar que els agents primer van recórrer a l´extorsió per obtenir diverses quantitats de diners, però, en passar el temps i veure´s impunes, van començar a desviar part de la droga decomissada i la lliuraven a un traficant que la treia al mercat, per després repartir-se els beneficis.

A la segona roda de reconeixement, dos treballadors de la deixalleria de residus han reconegut el caporal i l´agent que comptava els diners, i també els que el passat 2 de setembre van anar desfer-se de bosses de droga. Els Agents de Trànsit havien decomissat dies abans 160 quilos de marihuana que van ser emmagatzemats en el camió de la comissaria i agents de la Divisió d´Afers Interns, a través d´escoltes, van saber que els policies presumptament corruptes pretenien moure la droga.

Durant les últimes setmanes, han declarat una desena dels agents que treballaven amb els investigats en la Unitat d´Investigació de Santa Coloma. La causa investiga cinc mossos, una parella que venia la droga i el traficant.