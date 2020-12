Una pluja de bales contra un home atrinxerat arriba a judici

Intent d'assassinat. L'Audiència de Girona jutja el cas de dos acusats de perpetrar un tiroteig fa dos anys a l'urbanització Can Fornaca per posar fi a la vida d'un home per una presumpta venjança de drogues.

Una cosa era clara: els assaltants anaven amb un cotxe d'alta gamma i carregaven més d'una arma de foc. Hi havia un pla «ideat» per assassinar un home que vivia a la caravana situada dins d'aquella finca de la urbanització Can Fornaca de Riudarenes, on van tenir lloc els fets. Dos assaltants, que segons fonts policials van ser tres, anaven carregats amb armes «per motius que no s'han aclarit» i van començar a foradar la caravana a trets tot cridant a l'home que s'hi atrinxerava dins que «t'hem vist, torna'ns el que tens!».

Els fets, que van acabar amb diverses detencions,una de les quals de la mateixa víctima perquè tenia una ordre judicial pendent, van tenir lloc el 7 de juny de 2018 a l'interior d'una caravana on vivia una família, la filla de la qual era la parella de la víctima, un home que segons va transcendir durant la investigació havia treballat per als assaltants en una plantació de marihuana.

Però la Fiscalia no ha considerat demostrat que el mòbil del cas sigui una revenja de drogues. Al seu escrit d'acusació de la vista que se celebrarà dimecres i que s'allargarà fins dijous, subratlla que tot i que tenien el propòsit «de posar fi a la vida» de la víctima, ho van fer «per motius no esclarits».

L'acusació indica que els fets van tenir lloc a quarts d'onze de la nit, quan de sobte els assaltants van començar a disparar en direcció a la finca mentre buscaven a crits la víctima. Alertats pels trets, els pares i la noia van sortir del vehicle, fet que va provocar que el pare de la noia rebés un tret al peu i patís diverses lesions per tal de defensar la seva filla dels assaltants. Un cop van aconseguir situar-se davant la caravana, els acusats van començar a disparar «repetidament» dins el vehicle i també van dirigir els trets cap a un turisme aparcat a la parcel·la. L'home atrinxerat va patir un tret a l'esquena, i havent provocat desperfectes al turisme de la família, van marxar i van emprendre una fugida fora del país. Pel que fa als ferits, ambdós van haver de ser ingressats a l'hospital. Durant la inspecció ocular es van trobar una vintena de beines i diversos cartutxos i bales. Els Mossos van arrestar dues persones, pare i fill, que van estar en presó provisional durant un mes després de ser detinguts el juny de l'any passat. El tercer perpetrant de l'assalt hauria estat la dona de l'assaltant, sobre la qual la Fiscalia no ha dirigit acusació. Per als dos processats demana 21 anys de presó pels delictes d'assassinat en grau de temptativa, lesions, tinença il·lícita d'armes i maltractament d'obra.