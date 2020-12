Dos hotels de Lloret pretenen acomiadar tota la plantilla

El sindicat Comissions Obreres ha denunciat que dos hotels de Lloret de Mar -el Monterrey i el Roger de Flor- han decidit acomiadar la totalitat de les seves plantilles. És per això que, avui al matí, els treballadors dels dos establiments es concentraran a les portes del Monterrey.

Segons assenyala CCOO, els dos hotels ja han manifestat la seva decisió d´acomiadar més de cent persones treballadores, és a dir, tots els seus emplats. Tal com indiquen, a hores d´ara, l´hotel Roger de Flor ja ha comunicat l´acomiadament als seus 28 empleats sense haver establert cap tipus de negociació, ni amb els representants legals dels treballadors ni amb la pròpia plantilla. Pel que fa a l´hotel Monterrey, s´ha obert el període de negociació establert per llei, amb la presentació de l´empresa d´acomiadar les 80 persones que formen part de la plantilla.

Per tal de denunciar la situació, els empleats dels dos hotels es concentraran avui a les deu del matí davant de l´hotel Monterrey, per tal de fer públic el seu malestar amb les seves direccions.

Lloret de Mar és un dels municipis de la Costa Brava que més afectats s´han vist aquest estiu pel descens de turistes derivat del tancament de fronteres per la crisi de la covid-19. Com que depèn del turisme internacional, i molt especialment de touroperadors, ha vist com el seu nombre de clients s´ha vist extraordinàriament reduït i molts dels seus grans hotels no han pogut ni obrir les seves portes. De fet, durant els mesos d´estiu només han pogut obrir un 60% dels establiments del municipi.