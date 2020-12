Protesta a Lloret per més de 100 acomiadaments a dos hotels

Una cinquantena de treballadors dels hotels Monterrey i Roger de Flor de Lloret de Mar es van concentrar ahir per protestar contra els acomiadaments que vol fer la direcció de tota la plantilla. En el cas de l'hotel Monterrey, els membres del comitè d'empresa estan negociant que la direcció es quedi amb una part dels vuitanta treballadors que té. D'altra banda, la direcció del Roger de Flor ja ha comunicat als 28 treballadors que prescindeix del seus serveis. Els serveis jurídics de CCOO ja estan estudiant aquest cas, ja que segons els portaveus sindicals, no hi ha hagut «cap negociació» amb el comitè d'empresa, malgrat que a la carta enviada a la plantilla la direcció afirma que sí. Els dos establiments han comunicat la decisió de prescindir de tota la plantilla, que consta de 80 treballadors en el cas del Monterrey i 28 en el de Roger de Flor. El sindicat va apuntar que habitualment hi ha 42 treballadors que hi treballen durant tot l'any, mentre que els 38 restants són fixes discontinus i estan contractats uns deu mesos, en funció de la temporada. En una situació diferent hi ha els 28 treballadors de l'hotel Roger de Flor, que en aquest cas, la plantilla va rebre entre dijous i ahir una carta amb l'acomiadament. També hi adjuntaven un document assegurant que donaven per trencades les negociacions amb el comitè d'empresa. Tot i així, el portaveu del sindicat a Girona, Antonio Ferro, va afirmar que mai han negociat res amb la direcció de l'hotel, i va apuntar que es reunirien amb la direcció de l'empresa per tal de trobar «algun tipus d'acord» i trobar una sortida pels treballadors acomiadats.