La Comissió de la Policia aprova la creació del cos de seguretat local de Breda

Interior ha donat llum verda aquesta setmana a la creació de laPolicia Local de Breda. El municipi selvatà comptarà amb l'assessorament de la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya, tant per a la creació del cos de la Policia Local com per a la seva consolidació. Actualment compta amb un servei de vigilants. La plantilla definitiva de la Policia Local de Breda es preveu en set efectius l'any 2024.

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va presidir dimarts la Comissió de la Policia de Catalunya, que va comptar amb la participació del director general d'Administració de Seguretat, Jordi Jardí; el director general de la Policia, Pere Ferrer i la sub-directora general de Coordinació de la Policia de Catalunya, Begoña Curto, entre d'altres. A la reunió també es va aprovar la creació de la Policia Local de l'Ampolla i es van presentar les dades de l'Informe de les policies locals de Catalunya 2019, entre d'altres.