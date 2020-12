Eusebi Sarsanedas és el primer vacunat contra la covid-19 de la Selva

Eusebi Sarsanedas, de 89 anys, és la primera persona de la Selva que ha rebut la vacuna contra la covid-19. Aquest dijous 31 de desembre a la tarda un equip del Departament de Salut s'ha traslladat fins a la residència Sant Oleguer de Blanes per vacunar tots els usuaris i també el personal sanitari. El vaccí s'ha administrat a 22 residents i 13 treballadors i d'aquí a 21 dies rebran la segona injecció que els donarà la immunitat davant de la malaltia. La Selva és la cinquena comarca de la Regió Sanitària de Girona on s'administra la vacuna, després que diumenge passat comencés a la residència Pla de Palau de Girona.

La Selva ha començat la carrera per aconseguir la immunitat contra la covid-19 amb l'arribada de la vacuna a la residència Sant Oleguer de Blanes. Aquest dijous 31 de desembre cap a dos quarts de quatre de la tarda un equip del Departament de Salut format per tres infermeres ha anat fins a la residència per administrar les 35 primeres dosis a la comarca.

El primer en rebre aquesta injecció ha estat Eusebi Sarsanedas, de 89 anys. A continuació també se li ha administrat a Julissa Chu, la primera treballadora del centre que ha rebut la dosi de Pfizer. A continuació la vacuna també s'ha administrat als 21 residents restants i als 12 treballadors que faltaven.

La comarca de la Selva ha estat la cinquena de la Regió Sanitària de Girona en rebre vacunes contra la covid-19, després que comencés a administrar-se el passat diumenge al centre de la Creu de Palau de Girona. Aquesta setmana hi ha 440 dosis de Pfizer que ja s'han anat repartint entre diferents centres. Aquest dimecres va ser el torn del Ripollès i la Garrotxa i aquest dijous al matí ha estat el torn del Maresme.

La residència Sant Oleguer de Blanes ha estat l'escollida per començar a vacunar a la gent gran ja que es tracta d'un centre que no ha tingut cap contagi al llarg de tota la pandèmia. La directora, Isabel Batista, ha assegurat que han viscut aquests mesos amb "molta angoixa" però confien que l'arribada de la vacuna els permeti recuperar "una mica de llibertat".