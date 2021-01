Un estudiant de Lloret, finalista del «Promeses de l'Alta Cuina»

Un estudiant de l'institut Ramon Coll i Rodés de Lloret de Mar, Artem Progonnov, ha estat seleccionat entre els cinquanta candidats de tot l'estat al «Premi Promeses de l'Alta Cuina» de Le Cordon Bleu Madrid que té com a premi una beca per estudiar en el centre valorada en 23.000 euros.

El candidat gironí al premi treballa des de fa diverses setmanes amb la recepta base a partir de la qual ha d'elaborar la seva proposta per optar a ser finalista. L'elaboració té com a base comuna per a tots els participants un ballotine de pit d'au, amb guarnició de tartaleta de tomàquet concassée i carxofes amb suc a l'estragó i una segona guarnició lliure amb productes de temporada, amb la qual podran jugar per marcar la diferència.

El guanyador de la final serà guardonat amb una beca valorada en més de 23.000 euros per ampliar la seva formació en alta cuina a l'escola amb seu a la Universitat Francisco de Vitòria