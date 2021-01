L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, a través de l'Oficina Jove de la Selva, posa en marxa un cicle de tallers i xerrades destinades als i les joves, i a totes aquelles famílies que vulguin acompanyar als seus fills/es en diferents àmbits de la seva vida com la sexualitat, els itineraris formatius o opcions per anar a l'estranger.

Aquests tallers es duran a terme mensualment, des d'aquest mes de gener fins al pròxim maig del 2021. Sempre que sigui possible, les sessions es realitzaran en format presencial, tot i que si les mesures per fer front al covid-19 no ho permeten, es procurarà fer-les de forma virtual. El cicle començarà el proper dimecres 20 de gener a les 19.00 h, amb el taller «Com acompanyar la sexualitat en l'adolescència», que tindrà lloc a la Casa de la Paraula.