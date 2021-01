37.521 persones han passat pels equipaments culturals de Lloret

El MOLL (Museu Obert de Lloret) ha registrat durant el 2020 un total de 37.521 visites durant el 2020. Aquestes dades suposen el 30% del total de visitants de l'any anterior. Xavier Flores, regidor de Patrimoni Cultural, ho explica: «Els mesos de primavera, en els quals tenim un gran nombre de visitants, varen coincidir amb el confinament domiciliari i, posteriorment, la dificultat en la mobilitat i per tant, en l'arribada de visitants, han motivat aquest descens». Malgrat tot, el regidor remarca que «hem mantingut la nostra aposta per tenir els equipaments culturals oberts quan les directrius sanitàries ho han permès i la rebuda de les persones que n'han pogut gaudir ha estat molt positiva. Hem exhaurit durant l'estiu les entrades per a les visites guiades i teatralitzades proposades i això mostra que l'interès per gaudir del patrimoni cultural continua sent present, especialment en espais a l'aire lliure».

Desglossada per equipaments, la xifra més elevada de visitants correspon al Jardins de Santa Clotilde, que és de 28.675 visitants. Al Museu del Mar s'han registrat 3.049 visitants, a Can Font 378 visitants, al Castell de Sant Joan 2.089 visitants, el Turó Rodó ha rebut 2.053 visitants, el Cementiri 319 i Can Saragossa 894 visitants. Aquestes són les dades presentades per la Unitat de Patrimoni Cultural de l'Ajuntament de Lloret, a partir dels registres als diferents equipaments que integren el Museu Obert de Lloret. Respecte als ingressos, han estat de 93.766 €.

Els diferents equipaments patrimonials de Lloret que integren el MOLL tenen com a finalitat fer accessible el passat històric de Lloret a ciutadans de la vila i visitants.