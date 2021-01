Red Eléctrica proposa tres alternatives per al nou ramal de la MAT a la Selva

Red Eléctrica va posar ahir sobre la taula tres possibles traçats per al ramal de la MAT a la Selva interior, durant la segona reunió de la taula de treball impulsada per la Generalitat amb la presència dels ajuntaments de Riudarenes, Vidreres, Maçanet de la Selva, Santa Coloma, Sils i Vilobí, la Diputació, el Consell Comarcal i Endesa. Els tècncis de l'empresa van argumentar que la línia és necessària per poder garantir el subministrament de la zona i el funcionament del tren d'alta velocitat, i que per tant es tirarà endavant, però es van mostrar disposats a «escoltar el territori». La Generalitat també va reconèixer que la línia és «necessària» per a les comarques gironines, malgrat que generi un impacte, i els alcaldes assumeixen que s'acabarà construint, tot i que confien que s'esculli el traçat que generi un menor dany ambiental.

Durant la trobada, en format virtual, des de Red Eléctrica es van exposar tres propostes de traçat. Una consisteix en el recorregut Bescanó-Riudarenes, que passa per vuit municipis i té vint-i-vuit quilòmetres de longitud. En aquest cas, s'aprofitarien algunes de les línies que ja existeixen actualment i, a mitjà termini, s'acabarien unificant alguns traçats. La segona proposta és la que ja existia fins ara: el ramal de la línia Vic-Bescanó que passa per Santa Coloma i Riudarenes. Es tracta d'un traçat de disset quilòmetres que, malgrat afectar només dos termes municipals, des de Santa Coloma s'hi han oposat fermament pel gran impacte ambiental que suposaria. Finalment, la tercera propsota consistiria en l'enllaç Juià-la Roca del Vallès, que passaria per 23 municipis i tindria 77 quilòmetres de longitud.

A partir d'ara, Red Eléctrica enviarà tota la documentació de les tres opcions i «escoltarà tots els actors» per escollir quina és la millor alternativa, tot i que ja va deixar clar que s'ha de tirar endavant sí o sí per tal de garantir el subministrament dels veïns de la zona, especialment els de la Costa Brava sud, i també del tren d'alta velocitat.

Els alcaldes i alcaldesses van sortir de la reunió amb el convenciment que la línia s'acabarà fent, tot i que confien que tingui el menor impacte possible. L'alcaldessa de Santa Coloma, Susagna Riera, va posicionar-se totalment en contra l'alternativa que travessa bona part de la zona forestal: «Estem en una situació en què algú en sortirà perjudicat passi el que passi, però volem evitar la destrossa ambiental que causaria en el nostre municipi», va indicar. L'alcaldessa de Vilobí, Cristina Mundet, no va voler decantar-se per cap de les opcions, «perquè totes són bones i totes són dolentes», però va confiar que s'escolti el territori i s'acabi escollint la menys perjudicial.