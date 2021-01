Vidreres transforma el Ranxo en una campanya solidària per al Banc dels Aliments

El dimarts 16 de febrer, Vidreres viurà la festa del Ranxo més peculiar que mai. Aquest any, la festa recuperarà la seva vessant més solidària, ja que originàriament la festa es feia per garantir que almenys durant un dia tothom menjaria un àpat calent. Per això, l'Ajuntament del municipi repartirà butlletes solidàries als comerços de Vidreres. A través d'aquestes, la gent podrà fer donacions de diners i tots els fons es destinaran a comprar menjar pel Banc dels Aliments del municipi.

Així mateix, des del consistori també han demanat a la població que mantingui la tradició viva, tot i que aquest any no se servirà el ranxo al carrer com és habitual. Per això, animen la gent a preparar el mateix dimarts 16 de febrer un ranxo a cada casa. La recepta amb tots els ingredients necessaris la podrà trobar al darrere de les butlletes solidàries que es repartiran.

A més, el mateix dimarts, a partir de les set del matí, la Comissió del Ranxo de Vidreres encendrà el foc i instal·larà una gran perola, però en un indret secret. A partir d'aquesta hora començarà la retransmissió en directe del Ranxo i tots els veïns que ho vulguin podran seguir pas a pas l'elaboració d'aquest plat a través de les xarxes socials de l'Ajuntament.

Habitualment, durant els dies previs a la festa gastronòmica, que se celebra al municipi des de temps remots, els ranxers i els hereus i pubilles de Vidreres fan una cercavila pel poble, recollint ingredients per tal que es puguin coure en una olla ben grossa i es doni menjar a tots aquells que ho necessitin.

La festivitat s'ha convertit des de fa anys en una de les cites més multitudinàries que viu el municipi, que any rere any rep la visita de persones d'arreu de Catalunya. Enguany, però, la pandèmia ha fet modificar la seva celebració.