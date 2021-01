L'alcadessa de Tossa es vacuna al geriàtric i diu que ho ha fet «per solidaritat»

Polèmica a Tossa de Mar per la seva alcaldessa, Imma Colom (Junts per Tossa), que va rebre la vacuna contra la covid-19 durant la jornada de vacunació que van fer al geriàtric del municipi, justificant que era «col·laboradora» del centre. Colom va explicar a diversos mitjans de comunicació que abans de ser alcaldessa exercia de metgessa i que des de fa 17 anys ajuda en una residència geriàtrica quan li ho demanen. Per aquesta raó el centre la va incloure com a «personal sanitari que hi col·labora». «M'he vacunat per solidaritat», va afegir Colom.

La vacunació de la primera dosi del vaccí contra el coronavirus va ser el 12 de gener al geriàtric municipal de Tossa de Mar i, per tal de fer públic l'acte, el consistori va penjar imatges del moment de la vacunació a alguns residents, entre ells també l'alcaldessa de la vila, Imma Colom. Aquest va ser el desencadenant de la polèmica, que tot i les declaracions de l'alcaldessa al respecte, van portar un grup de l'oposició, Tossa Unida, a sol·licitar un ple extraordinari per «reprovar» el seu paper com a alcaldessa -convocat per avui al matí. El partit afirma que «és un exemple més del mal ús que estan fent alguns polítics i càrrecs públics de la vacunació», en aquest cas en el geriàtric de Tossa. Per tot això ho descriuen com un «acte d'insolidaritat» i de «falta de respecte per la resta de veïns i veïnes». Tossa Unida recorda a més que, encara que Colom sigui metge de professió, actualment es troba en situació d'excedència i ocupa el càrrec d'alcaldessa de Tossa de Mar amb una dedicació del 95% de la jornada.

Convençuda a no dimitir

Per la seva banda, Colom avança que no dimitirà i que no ha fet «cap trampa» per tal de rebre la primera dosi de la vacuna contra la covid-19, ja que el seu nom figurava a la llista de residents i personal sanitari del centre del municipi. Colom recrimina a l'oposició haver criticat que s'hagi vacunat i ho diferencia d'altres càrrecs públics que «s'han aprofitat del poder» per vacunar-se. L'alcaldessa va afirmar que se sent «molt contenta» d'haver rebut la vacuna i que tots els usuaris del geriàtric també ho hagin fet. A més afirma que tornarà a la residència aviat per rebre la segona dosi i es tornarà a fotografiar, ja que la seva vacunació està «totalment avalada». «Soc metge abans que alcaldessa, si em necessiten, jo hi vaig», va afegir Colom, que explica que és metgessa del CAP de Tossa i que, tot i estar en excedència des que va accedir a l'alcaldia del municipi, ella segueix ?col·laborant amb el geriàtric i atenent els residents que ho necessitin quan el CAP del municipi tanca.

Segons va detallar l'alcaldessa en un ple municipal el 19 de gener, la residència va vacunar en primer lloc a tots els residents del centre i posteriorment al personal sanitari. A continuació també va convocar als col·laboradors habituals, com ara el podòleg i el perruquer -que acudeixen habitualment al centre per atendre la gent gran- i per últim els usuaris del centre de dia. En aquest ple també va explicar que era col·laboradora de la residència, motiu pel qual la visitava «molt sovint» quan «hi ha algun problema» o defuncions i el CAP ja està tancat.