Blanes bescanvia envasos per vals de descompte al Mercat de Teixits dels dilluns

Lara Salmeron, Rosa Aladern, Marina Vall·llosada i Josep Ma Vergés amb el remolc on es podran bescanviar envasos per cèntims · Ajuntament de Blanes

L'Associació de Marxants de les comarques gironines i l'Ajuntament de Blanes han engegat aquest dilluns 1 de febrer una nova campanya de reciclatge que bescanvia envasos per vals de descompte pel Mercat de Teixits. Es tracta d'un remolc amb una màquina en què els ciutadans poden posar-hi els envasos de plàstic i per cada producte, la màquina et torna 5 cèntims que es poden canviar en qualsevol de les parades del mercat. Cada persona podrà retornar quinze envasos al dia com a màxim, rebent un total de 75 cèntims. Després del mercat, l'associació de marxants retornarà en diners la quantitat de tots els vals que els han donat. Fins a mitjans de març, cada dilluns s'instal·larà la màquina de reciclatge al passeig del Mar.

Els compradors del Mercat de Teixits dels dilluns a Blanes compten des d'aquesta setmana amb un descompte en les seves compres. Es tracta dels vals que poden obtenir bescanviant els envasos que tenen a casa a través d'una màquina. Es tracta d'una iniciativa de l'Associació de Marxants de les comarques gironines i l'Ajuntament de Blanes.

Des d'aquest dilluns, s'instal·larà entre el passeig del Mar i el carrer Ample. Allà la gent hi podrà dipositar brics, llaunes, ampolles, recipients de plàstic i tot tipus d'envasos. Per cada envàs, es rebran 5 cèntims. Es podran dipositar un màxim de quinze envasos per persona i dia, obtenint 75 cèntims com a molt. Aquests diners s'aconseguiran amb un val de descompte que es podrà fer servir en qualsevol de les parades del mercat dels dilluns a Blanes. Per altra banda, l'associació de marxants bonificarà tots els vals als paradistes amb els diners corresponents.

La previsió és que el remolc s'instal·li cada dilluns a Blanes fins a mitjans de març. De tota manera, l'Ajuntament ha obert la porta a traslladar aquest projecte en alguna de les escoles del municipi. La idea és que participin de forma activa en el reciclatge i obtinguin una recompensa.

De moment, aquest dilluns ja hi havia moltes persones que s'han interessat per saber com funcionava la nova màquina. Durant el primer matí s'ha fet una tasca principalment informativa a tots els compradors per avisar-los que portessin envasos per bescanviar-los per diners. De cara a la setmana vinent es preveu que ja es faci servir de forma més habitual.