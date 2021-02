Els Bombers desallotgen 27 veïns d'un bloc de pisos de Blanes per una fuita de gas

Els Bombers han hagut de desallotjar 27 persones aquest divendres a la nit per una fuita de gas que s'ha produït en un bloc de pisos de Blanes. Els fets van passar pels volts de dos quarts de vuit del vespre en un edifici situat al barri Els Pins de la capital de la Selva Marítima. Una dona va ser qui va avisar els equips d'emergència al veure que hi havia una fuita d'aigua al terrat del bloc de pisos que li provocava desperfectes en el seu domicili. Quan van arribar a lloc, els Bombers van veure que el problema era més greu, ja que també hi havia un escapament de gas. De seguida, els cossos d'emergència van procedir a desallotjar els 27 veïns per tal d'evitar mals majors.

De seguida, els Bombers de la Generalitat van tancar les comeses dels dos serveis de subministrament i posteriorment els tècnics de la companyia de gas, a qui s'havia demanat que vinguessin, es van fer càrrec de la reparació de l'avaria. Quan es va tenir constància que ja no hi havia cap mena de perill, es va indicar als veïns i veïnes que podien retornar als seus respectius domicilis.

A més de les dues dotacions de Bombers del parc de Lloret, a l'emergència també hi van participar quatre patrulles de la Policia Local de Blanes, una de Protecció Civil, dos més dels Mossos i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques, que no va haver d'atendre cap persona. L'actuació va durar poc més d'una hora.