Un incendi destrossa diverses motos en una botiga - taller de Lloret

Un incendi va destrossar ahir a la nit diverses motos en una botiga - taller de Lloret de Mar.

Els Bombers van arribar a mobilitzar fins a 16 dotacions i la Policia Local investiga les causes del foc.

El foc es va declarar pels volts de dos quarts de nou de la nit en una nau de l'avinguda Vidreres, al barri del Rieral.

Un veí va alertar els serveis d'emergència que hi havia fum al volant d'una empresa dedicada a la venda també és taller de motos, situada al número 167 d'aquesta avinguda.

Ràpidament es van desplaçar a lloc tots els efectius d'emergències -Policia Local, Bombers, SEM i Mossos d'Esquadra-.

El foc estava concentrat, segons els Bombers, a la primera planta de la nau i van dedicar tots els esforços a extingir-lo i també a evitar que es desplacés a la resta de naus contigües, ja que són un conjunt de vuit.

Un cop donat per controlat, van comprovar que havien cremat diverses motos de l'empresa i que la planta baixa havia quedat afectada pel fum.

La resta d'empreses de les naus del costat, algunes d'elles també van patir afectacions però per la presència de fum. Per tant, no s'hi van haver de lamentar danys.

Els Bombers van donar per extingit el foc i el servei acabat cap a la mitjanit.

Mentre van durar les tasques dels serveis d'emergència, l'avinguda Vidreres va quedar tallada al trànsit.

En aquests moments, la Policia Local de Lloret està investigant les causes de l'incendi de la nau del barri del Rieral.