Blanes posa en marxa el nou tram del Pla Parcial Costa Brava

Ahir al matí van obrir-se al trànsit rodat els nous trams dels vials que transcorren pel Pla Parcial Costa Brava, la nova zona d'expansió del municipi. Es tracta de diversos carrers i avingudes que travessen el pla urbà, que ara ja compta amb un 95% de la seva superfície total obert a la circulació. Això facilitarà des d'ara una major fluïdesa del trànsit rodat. Segons afirma l'Ajuntament de Blanes, es tractava d'una posada en marxa molt esperada, no tan sols pels veïns de la zona, sinó també per tots els blanencs i blanenques en general, ja que el pla està situat en un dels nuclis d'accés principals de la vila on comença la Costa Brava. Situat a l'extrem nord-est, abasta uns terrenys compresos entre la rotonda de Mas Borinot i la dels Focs, al costat dret de la carretera d'accés a la Costa Brava en direcció a Lloret.

Simbòlica posada en marxa

L'obertura d'aquests nous trams era molt desitjada, i per aquest motiu ahir al matí va celebrar-se un senzill acte per festejar-ho. Representants de l'empresa constructora i de la Junta de compensació del Pla Parcial, acompanyats del president de l'Associació de Veïns de Mas Enlaire, Miguel Gallego; el cap de la Policia Local, Joan Garcia; l'interventor de l'Ajuntament, Paco Lucio, i altres tècnics municipals, van fer una simbòlica retirada de la darrera tanca que barrava la circulació al tram occidental de l'avinguda Parlament, davant l'escola Sa Forcanera.

Tant dilluns al matí com els darrers dies es va treballar en la senyalització vertical i horitzontal que mancava per instal·lar, després que la Unitat de Trànsit de la Policia Local mantingués diverses trobades amb l'entitat veïnal per tractar diferents aspectes quant a la direccionalitat d'aquest veïnat. Per la seva banda, l'empresa de neteja i recollida d'escombraries, Nora, també va reforçar i millorar les illes de contenidors al voltant de la zona que ha quedat oberta.

La nova zona que s'ha posat en funcionament abasta des de l'escola Sa Forcanera fins a la rotonda que hi ha a tocar del cementiri municipal, on conflueixen els carrers Andalusia, Santa Cecília, Ponent i Manel Carrasco i Formiguera. Un dels principals avantatges que comportarà aquest nou tram serà facilitar l'accés a l'escola Sa Forcanera i a la carretera d'accés a la Costa Brava.

Quedarà encara una darrera fase, la que comprèn el tram entre la rotonda del cementiri municipal i el carrer Anselm Clavé a través del Santa Cecília, on s'ha de construir una rotonda.