Un incendi destrossa dotze motos en un taller de Lloret

Un incendi va destrossar aquest diumenge a la nit dotze motos en una botiga i taller a Lloret de Mar. Els Bombers van arribar a mobilitzar fins a 16 dotacions i la Policia Local de la població investiga les causes del foc. D'entrada, s'apunta que l'origen podria ser un curtcircuit.

El foc es va declarar pels volts de dos quarts de nou de la nit en una nau de l'avinguda Vidreres, al barri del Rieral. Un veí va alertar els serveis d'emergència que hi havia fum al volant d'una empresa dedicada a la venda de motos -també és taller- situada al número 167 d'aquesta avinguda.

Ràpidament, es van desplaçar a lloc tots els efectius d'emergències -Policia Local, Bombers, SEM i Mossos d'Esquadra.

El foc estava concentrat, segons els Bombers, a la part posterior de la primera planta de la nau. Les 16 dotacions desplaçades al lloc van dedicar tots els esforços a extingir-lo i també a evitar que es desplacés a la resta de naus contigües, ja que són un conjunt de vuit.

Un cop donat el foc per controlat, els efectius d'emergències van comprovar que havien cremat fins a dotze motos de l'empresa situades a la zona del taller, a part del darrere del primer pis, i que la planta baixa havia quedat afectada pel fum.

Només fum a la resta de naus

Algunes de la resta d'empreses de les naus del costat també van patir afectacions, però per la presència de fum, i es van haver de ventilar, tot i que van acabar sense danys. Els serveis d'emergència van alertar els propietaris de les naus més properes per tal de poder-hi actuar i evitar més problemes.

Els Bombers van donar per extingit el foc cap a la mitjanit i, cap a les dues passades de la matinada, les dotacions ja van poder retornar. L'incendi del taller de Lloret sortosament va acabar sense ferits.

Mentre van durar les tasques dels serveis d'emergència, l'avinguda Vidreres va quedar tallada al trànsit. Es tracta d'una via del barri del Rieral que és molt utilitzada, ja que es converteix en l'entrada del municipi si es procedeix amb vehicle de la C-63, és a dir, des de Vidreres i Girona.

En aquests moments, la Policia Local de Lloret de Mar està investigant les causes de l'incendi de la nau del barri del Rieral. La principal hipòtesi amb la qual es treballa és que sigui un incendi originat per un curtcircuit. Segons fonts municipals, el tall elèctric es podria haver originat en el cartell del mateix taller i, posteriorment, s'hi hauria calat foc. Tot i això, asseguren que encara cal indagar més per confirmar-ho.