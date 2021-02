L'Ajuntament de Vidreres reparteix mascaretes gratis cada dijous a mercat

L'Ajuntament de Vidreres posa 3.000 mascaretes a disposició de la ciutadania de forma totalment gratuïta cada dijous al mercat municipal. Per tal que tothom pugui tenir cura de les mesures sanitàries, el passat dijous 4 de febrer es va fer el primer repartiment de mascaretes al mercat municipal.

En aquesta primera jornada ja es van repartir 406 mascaretes i se seguiran repartint fins a exhaurir existències. És la primera vegada que es fa un projecte d'aquest tipus i no es descarta que tingui continuïtat més endavant amb altres elements de protecció enfront de la covid-19, com pot ser gel hidroalcohòlic, per exemple.

La regidora de Sanitat, Eva Madrenys, assegura que aquest projecte és important per fer «pedagogia» entre la ciutadania sobre la importància de dur sempre ben posada la mascareta, mans netes i mantenir la distància social.

Mesures de precaució

«Des de l'Ajuntament posem grans esforços en fer que els vidrerencs i vidrerenques facin cas de les mesures de precaució i creiem que ara és també un bon moment per fer un especial incís, tenint les eleccions de diumenge a la vista», afegeix Madrenys.

Els joves del programa JOB e-LOGIS de la Fundació Universitària Martí l'Humà han ajudat en el repartiment de les mascaretes.