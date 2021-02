Blanes reviu el Carnaval amb una exposició de colles carnavalesques

Blanes renuncia a no celebrar el Carnaval i ho farà amb una exposició i un concurs de disfresses per Instagram, que ja s'ha donat per finalitzat. L'exposició, que és el nucli principal de la celebració d'enguany a la vila, s'inaugurà avui i s'allotjarà a Casa Saladrigas fins al 27 de febrer, coincidint amb els darrers dies de Carnaval. Aquesta compta amb la col·laboració de tres de les colles carnavalesques de la vila que han cedit material i disfresses per fer un recorregut pels carnavals dels darrers anys tot visitant el muntatge de producció pròpia. A més també es projectaran en una pantalla els muntatges musicals de les tres últimes rues. Han col·laborat les colles Que vingui qui vulgui, On anem la liem, i l'Esbart Joaquim Ruyra.