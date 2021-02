Educació preveu acabar la construcció de l'Institut de Caldes a l'estiu

El Departament d'Educació preveu enllestir les obres de l'Institut de Caldes de Malavella aquest estiu i obrir les portes de cara al curs vinent. El projecte té un cost de 4,5 milions d'euros (500.000 els ha avançat l'Ajuntament i la resta el Departament d'Educació). El nou institut tindrà un aulari de dues plantes i també hi haurà un espai d'administració i una biblioteca amb una entrada independent per tal que es pugui fer servir fora de l'horari lectiu. A més, hi haurà dos patis amb pistes poliesportives.

Amb l'estrena del nou institut, el municipi deixarà enrere uns barracons que s'han fet servir durant 20 anys, ja sigui per acollir l'escola o per l'institut.

