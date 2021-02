Absolen l'acusat de violar una noia als lavabos d'una discoteca de Sils

L'Audiència de Girona ha absolt l'acusat que s'enfrontava a 10 anys de presó per violar una noia als lavabos de la discoteca Millennium de Sils la matinada del 7 de juliol del 2019.

La sentència exposa que la noia i el processat es van conèixer aquella mateixa nit i van estar conversant, ballant i fent-se petons "de manera voluntària i consentida". Ja cap a les sis de la matinada, van anar fins al lavabo on van mantenir relacions sexuals. El tribunal conclou que "no ha resultat acreditat que les relacions sexuals es realitzessin sense el consentiment de la víctima ni utilitzant violència o intimidació per doblegar la seva voluntat, ni tampoc que l'acusat fes cas omís a una hipotètica petició de la noia de cessar en la penetració".