Blanes promou el reciclatge d'envasos a les escoles

La setmana passada, un grup de 150 alumnes de l'escola Carles Faust van poder experimentar al seu propi centre educatiu una experiència que s'acull a Blanes des de principis d'aquest mes, oberta a la participació de tothom. Es tracta de la màquina de retorn d'envasos que s'instal·la cada dilluns al matí al Mercat dels Teixits, al passeig de Mar.

Tots els nens i nenes van portar a l'escola una bossa amb envasos, i van poder comprovar in situ com funciona la màquina. Només cal dipositar l'ampolla, llauna o recipient de plàstic i/o metall i, un cop la màquina ha engolit l'envàs, prémer un botó per a obtenir el corresponent tiquet de descompte per comprar a qualsevol de les parades del mercat.

Envasos per vals de descompte

Cada dilluns al matí, coincidint amb el popular Mercat dels Teixits de Blanes que s'instal·la al passeig de Mar, es col·loca un remolc amb una màquina de retorn d'envasos en la confluència del passeig amb el Carrer Ample. Qualsevol persona pot portar els seus envasos, brics, llaunes de beguda i de conserva, ampolles i recipients de plàstic, fins a un màxim de 15 envasos per persona i dia. Per cada envàs es retornen 0,05 €, de manera que es podrà percebre fins a un màxim de 0,75 € per persona i dia, retornats a través d'un val de compra.