Jutjat un acusat de violar la parella amb una ordre d'allunyament en vigor

«Seria realista el que ella va denunciar si hagués dit que la vaig insultar i violar a la tarda, però a aquelles hores de la nit? Això no s'ho creu ningú», va exclamar l'acusat davant la pregunta del fiscal. El processat afronta 11 anys de presó per presumptament violar, lesionar i insultar la seva parella la matinada del 12 d'agost de 2018 al seu domicili de Lloret de Mar.

Amb la mateixa lleugeresa va assegurar davant el tribunal de la secció quarta de l'Audiència de Girona que quan la víctima, ara exparella, el va denunciar per agressió sexual, lesions i injúries, ell tenia una ordre d'allunyament que no complia. Això no constava als escrits d'acusació, i el processat estava segur que qui incomplia la llei era la víctima perquè el deixava entrar a casa, i així ho va referir durant la seva declaració en el judici, fins que el president del tribunal el va alertar que s'estava incriminant d'uns fets pels quals no havia estat acusat. «El pròxim cop no s'hi acosti, que és vostè que ha de complir l'ordre d'allunyament, i no ella», el va avisar.

El fiscal i l'acusació particular li demanen 11 anys de presó i asseguren que entre les 6 i les 10 del matí del dia dels fets, quan l'acusat i la víctima encara eren dins el llit i sense cap discussió prèvia, l'acusat va insultar la víctima. Després la va mossegar al llavi inferior i la va violar. La víctima va explicar que li havia repetit múltiples vegades que parés, però que ell no li feia cas, i que al final va resignar-se. A més, va assegurar que des d'aquell dia té problemes per dormir. També va dir que si bé els primers mesos de relació van ser bons, els últims van ser un «infern» per ella, perquè vivia sota amenaces constants. Per la seva banda, l'acusat va assegurar que durant aquella època ambdós tenien addicció a diverses drogues, incloses la cocaïna i el cànnabis, i que per culpa d'això ell havia tingut molts problemes amb la justícia que havia hagut de carregar «per culpa» de la víctima.

Les acusacions també li reclamen una indemnització pels danys morals i pels dies que la víctima va trigar a recuperar-se de la ferida a la cara. L'acusat va titllar la denúncia «d'inversemblant» i va assegurar que no va cometre aquests fets perquè a aquella hora dormia. A més, va manifestar que la víctima havia anat al jutjat de Blanes uns dies després d'interposar la denúncia per demanar «a crits» que la retiressin. Ho va intentar en una segona ocasió davant dels Mossos d'Esquadra, però en cap cas va fructificar. Quan el fiscal li ho va preguntar, la víctima va assegurar que no recordava haver-se intentat retirar.

«M'ha denunciat 50.000 vegades, m'he cansat d'anar amunt i avall a judicis», va manifestar l'acusat, desinhibit, per justificar una «nova» denúncia interposada per la víctima. A més, va assegurar que la denunciant va idear un pla amb l'exmarit per fer-lo fora del pis, propietat de la víctima. L'acusat compleix condemna per delictes contra la seguretat pública, segons va referir, i tant ell com la víctima van assegurar que la seva relació ja s'ha acabat.

El cas ha quedat vist per a sentència, i l'acusat va demanar durant l'última paraula que es faci «justícia».