Educació «treballa» perquè el col·legi Sant Josep de Sant Hilari passi a ser públic

La baixada de la natalitat i la crisi econòmica han conformat una tempesta perfecta complicada de superar per moltes escoles concertades que, en alguns casos, veuen perillar la viabilitat econòmica dels seus projectes educatius. Com a alternativa, el Departament d'Educació ha obert una via perquè puguin sol·licitar integrar-se a la xarxa pública en una solució que, per exemple, fa pocs dies es va anunciar que farien de cara al curs vinent tres centres de l'Eixample de Barcelona: Marillac, Sagrada Família i Sagrat Cor, tots tres de la Fundació Escola Vicenciana. De moment, des de l'aprovació del decret que permet a les escoles concertades demanar passar a formar part de la xarxa pública, cap escola gironina ha fet el pas, tot i que la propietat del Col·legi Sant Josep de Sant Hilari Sacalm ho va demanar ja fa gairebé un any. Amb un projecte educatiu que va dels 0 als 16 anys, 271 alumnes en total entre el Sant Josep i la llar infantil Les Cent Fonts, professors i famílies fa mesos que esperen una resposta clara del Departament d'Educació per saber si passaran a ser un centre públic davant la «fràgil situació econòmica» de l'escola, que, en una situació poc habitual en el sistema educatiu català, és propietat dels mateixos pares i mares dels alumnes a través de l'Associació de Pares de Família de Sant Hilari Sacalm (APFSHS).

Un pas d'escola concertada a pública que, segons fonts del Departament d'Educació, «s'està treballant» però que «de moment només està confirmat que no serà de cara al curs vinent». Així, de moment, el 2021-22 el Col·legi Sant Josep encara serà una escola concertada i seria el curs 22/23 quan es convertiria en el primer centre gironí a fer aquest pas. «Ho vam demanar el passat mes de maig i, tot i que a l'estiu el director dels serveis territorials d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, va dir que s'estava estudiant, no n'hem tingut cap confirmació oficial», explica el portaveu de les famílies, Francesc Camps, que detalla que la situació econòmica del centre «és delicada, perquè amb la crisi econòmica tenim bastants impagats, les subvencions del concert han baixat molt i des de l'Ajuntament tampoc tenim ajudes».

Ara fa un parell de setmanes, el mateix Fonalleras i un arquitecte van tornar a visitar l'escola per veure si, encara que no sigui per al proper curs, finalment el Sant Josep compleix amb els requisits d'Educació per fer el canvi de titularitat. Segons el decret de maig del 2019, perquè una escola concertada passi a ser pública s'han de complir tres condicions: «que hi hagi necessitats d'escolarització, que l'edifici i les instal·lacions compleixin els requisits i que el personal compleixi els requeriments del servei d'educació». En principi, el primer està assegurat perquè, amb només una altra escola pública al municipi, aquesta ho tindria molt complicat per assumir els 271 alumnes del Sant Josep. La segona és la que va motiva la darrera visita del director dels serveis territorials a l'escola i, per tant, quedaria saber com encaixar els actuals treballadors de l'escola dins del sistema públic. Amb més de 60 anys d'història, el col·legi Sant Josep continua sent gestionat per l'AMPA del mateix centre, que, com a titular de la propietat, s'encarrega de gestionar «totes les tasques administratives sense cap ànim de lucre i de forma assembleària».