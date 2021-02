Els joves de Blanes volen conscienciar sobre les desigualtats de gènere

Davant la proximitat del 8 de Març, el Dia Internacional de la Dona, l'Àrea de Joventut i l'equip de Nau4-Espai Jove, amb la col·laboració del Servei de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Blanes, s'han proposat sacsejar l'opinió pública visualitzant les desigualtats que, encara avui dia, pateixen les dones envers els homes. Per fer palesa aquesta reivindicació, un grup motor format per cinc joves ha dissenyat una completa programació que abasta diverses activitats sota un mateix lema: «Un dia per tot l'any».

Ho ha fet amb l'objectiu de conscienciar la societat en general, i els joves en particular, a través de propostes de caire festiu, reivindicatiu i educatiu. La programació compta amb dues activitats principals: una exposició artística i la projecció d'un vídeo que inclourà –entre altres ingredients- la lectura d'un manifest. També hi haurà dues activitats que s'allargaran més enllà del 8-M.

La primera activitat que encetarà la programació es posarà en marxa la setmana vinent, amb la inauguració de l'exposició «L'art de les Dones Blanenques» que es podrà visitar del 2 al 5 de març de 17 a 21 h, i el dilluns 8 de març des de les 8 del matí fins la 1 del migdia. S'allotjarà a la Sala Municipal Maria Luisa García-Tornel del carrer Ample, i comptarà amb les aportacions de dones artistes locals.