Blanes acaba la rehabilitació de tres pisos per emergències socials

L'Ajuntament de Blanes està enllestint les obres de l'últim dels tres pisos per emergències socials de l'antiga escola Carles Faust, ja que les reformes interiors estan actualment en la seva darrera fase d'execució.

Es tracta dels tres darrers pisos del total de nou habitatges que hi ha a l'edifici. Un edifici format per tres blocs units per la planta baixa, amb tres pisos cadascun, que tenien assignats des de la dècada dels anys 70 els mestres de l'antiga escola Carles Faust, al barri de La Pedrera-Carretera de Lloret. El projecte de rehabilitació de tots els domicilis ha tingut un cost de 131.000 €, subvencionats amb 45.000 € per la Diputació de Girona.

Les obres que s'han fet en cadascun dels habitatges han inclòs la redistribució i reforma completa de la zona de la cuina i bany, la substitució de totes les fusteries exteriors, així com les instal·lacions interiors noves, tant pel que fa al servei d'electricitat com als d'aigua i sanejament. Una altra tasca que s'hi ha realitzat és el condicionament dels revestiments i acabats, instal·lant-hi portes noves.

Cada habitatge compta amb una superfície útil d'uns 65 m2, i consta de passadís-distribuïdor, sala d'estar i menjador, cuina, bany i tres habitacions-dormitori. Un cop estiguin completament acabats, arribarà la següent fase per equipar-los amb el mobiliari i accessoris necessaris per acollir-hi persones en situació d'emergència social.

Els pisos d'Emergència Social són gestionats pels Serveis Socials del consistori, són d'ús temporal, d'entre 6 i 18 mesos. Durant el temps que els inquilins s'estan als pisos, Serveis Socials estableix un pla de treball per orientar i acompanyar-los en la recerca d'un habitatge social assequible.