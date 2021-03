Tres ferits en un xoc de dos camions i una furgoneta a l'Eix

Tres persones van resultar ferides en un xoc de dos camions i una furgoneta que va tenir lloc de matinada a l'Eix Transversal al seu pas per Arbúcies. Es dona el cas que un dels tràilers transportava vedells i els animals, tots il·lesos, es van haver de traslladar a un altre vehicle pesant.

La retirada dels vehicles va generar incidències de trànsit durant gairebé tot el dia. Només hi havia un carril de la C-25 obert al seu pas a Arbúcies en direcció Vic perquè faltava retirar algun dels vehicles implicats.

L'accident de trànsit múltiple va produir-se cap a un quart de dues de la matinada a l'altura del quilòmetre 214 de l'Eix Transversal, en sentit Vic. Per causes que es desconeixen i els Mossos de Trànsit investiguen, els tres vehicles -dos de pesants- i una furgoneta van xocar per encalç, segons el Servei Català de Trànsit. Com a resultat del xoc, els tres conductors van resultar ferits de caràcter lleu. El SEM els va atendre. Al lloc també s'hi van desplaçar dues dotacions dels Bombers.

Els camions són els vehicles que van patir la pitjor part. De fet, a causa del xoc, el camió que transportava vedells no va poder seguir el seu camí. L'altre vehicle pesant implicat en el xoc múltiple transportava paquets amb xocolata i també va tenir problemes amb la càrrega ja que part d'ella va caure per l'impacte.

Aquest accident de trànsit va generar ahir complicacions de trànsit arran de la retirada dels vehicles implicats en el xoc i això va causar algunes retencions a la zona.