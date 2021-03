Detenen a Lloret 10 membres d'una banda quan carregaven cabdells de marihuana al cotxe

La Policia Nacional ha detingut a Lloret de Mar 10 membres d'una banda mentre carregaven bosses amb cabdells de mariuana en vehicles.

El cos policial feia seguiment de l'organització criminal internacional que enviava la droga a França però tot es va precipitar en veure l'intercanvi. Dels deu detinguts, nou han entrat a presó preventiva.

En l'operació policial, el CNP ha comissat 13,06 quilos de cabdells de marihuana a punt per a la venda i ha intervingut 42.000 euros en efectiu i una arma de foc.

Les indagacions van començar novembre, quan agents de la Comissaria de Lloret de Mar van rebre diferents informacions anònimes de ciutadans, sobre l'existència d'habitatges de la urbanització Serra Brava on podia haver activitats sospitoses vinculades amb el narcotràfic.

Després d'establir els dispositius policials corresponents, els agents van poder comprovar que l'immoble denunciat podria estar dedicat al cultiu de marihuana. Un fet que es va confirmar també amb una altra prova: els mesuraments de consum elèctric realitzades per la companyia, i que serien compatibles amb l'existència d'una plantació interior de droga.

La investigació es va precipitar després de detenir in fraganti a 10 persones, que es trobaven realitzant una transacció de diners, mentre carregaven en els seus vehicles unes bosses amb cabdells de marihuana envasats i llestos per a la seva venda.

En l'escorcoll practicat a la casa, els agents van desmantellar un cultiu a l'interior de la casa, i que es repartia en diferents pisos de l'habitatge segons l'estat de creixement, fins a la fase final d'envasament en la qual es preparava la mercaderia per a la seva distribució .

En total, els policies van comissar més de 13 quilos de cabdells llestos per a la seva venda, 42.000 euros en efectiu així com una arma de foc, resultant detingudes un total de deu persones de les quals nou van ingressar a la presó preventiva per ordre de l'jutjat competent.



Col·laboració ciutadana

Amb aquesta actuació ja són sis els cultius de marihuana desarticulats en un sol mes per la Policia Nacional de la província de Girona.

La Policia Nacional destaca que per a la localització d'aquest i altres cultius la col·laboració ciutadana és fonamental i recorda, com ha passat en aquest cas, que la defraudació d'electricitat associada a aquest tipus de cultius, comporta una sobrecàrrega de la xarxa i que pot acabar amb incendis.